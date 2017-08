Rebecca Garcia descarta apoiar candidatos no segundo turno em eleição no AM

Rebecca disse que não se sente representada pelos candidatos – Michael Dantas

Candidata do Partido Progressista (PP) na eleição suplementar para o governo do Amazonas, que ocorreu neste domingo, (6), a ex-deputada Rebecca Garcia, que ficou em terceiro lugar no resultado final do primeiro turno, disse em entrevista coletiva, que não apoiará nenhum dos dois candidatos que estarão no segundo turno.

Derrotada por Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB) que estarão em disputa no segundo turno, Rebecca comentou que as fragilidades dos adversários foram expostas na mídia e que não caberia a ela julgá-los. “Mesmo derrotada, julgo que tivemos uma campanha vitoriosa, pois tínhamos apenas 54 segundos de tempo na mídia. Se eu fosse atacar meus adversários, não teria tempo para mostrar minhas propostas, optei, portanto, para mostrar nosso projeto para saúde, educação e segurança”, disse, antes da coletiva, à uma rádio local.

A ex-deputada disse ainda que sua participação na eleição foi vitoriosa. “O partido decidiu que era oportunidade de fazer nas urnas, tudo que era ansiado nas ruas. Começar essa bela caminhada foi uma vitoria, um momento para novas lideranças no estado. Acreditamos que é possível sim, subir um primeiro degrau, para subir depois uma escada, e já começamos a subir”.

Não apoiará candidaturas

Questionada se apoiaria alguém no segundo turno, Rebecca disse que não se sente representada pelos candidatos. “Eu não vejo mudança. Não me sinto representada para apoiar nenhum dos dois. Nada que foi dito nas nossas propagandas, nesta caminhada, foi mentira. Nós acreditamos na mudança e não teria como caminhar ao lado de nenhum dos dois”.

Rebecca desejou sorte aos dois candidatos. De acordo com ela, o sucesso deles é na verdade o sucesso do amazonas. “Torcemos para que eles façam o melhor para o estado que grita por socorro, mas se não fizerem, serão as nossas críticas que eles terão de ouvir”.

A candidata do PP ressaltou que viajou a vários municípios e que viu claramente que o Amazonas pede mudança. Para ela, o estado não aguenta mais velhas praticas políticas. “Agora não dá mais para voltar. Vamos observar a situação. As mensagens enviadas neste pleito precisam ser analisadas, ainda mais, devido ao número enorme de abstenção.”

Ataques

Rebecca lembrou que sua candidatura sofreu ataques cruéis, nos dez últimos dias. Segundo ela, isso ocorreu, devido à pesquisas que apontavam que poderia estar no segundo turno. “Os ataques vinham de todos os lados. Claramente a nossa candidatura tinha chance de vitória, independente de quem fosse o adversário. Por conta disso, fui atacada de maneira cruel. Inventaram boatos e mentiras”.

Segundo Rebecca, até a imagem de um prefeito foi denegrida de “maneira covarde”, em nota espalhada na internet, com a informação de que ele teria sido preso com dinheiro. Essa mensagem foi enviada para mais de 100 mil pessoas de todo o estado.

“Não é essa politica que nos representa. Não é essa a politica que queremos para o amazonas. Por isso, reafirmamos nosso compromisso com o povo amazonense que busca a mudança de verdade. Por tudo isso, nós não nos sentimos representados pelos candidatos que disputarão o segundo turno”, finalizou.

David Almeida

Apoiador de Rebecca Garcia, na eleição suplementar, o governador David Almeida, do PSD, disse que vai conversar com seu grupo para decidir se ficará ao lado de Amazonino Mendes ou Eduardo Braga no segundo turno. O governador disse que não contava com a possibilidade de Rebecca não estar no segundo turno, mas que está feliz, por tê-la apoiado com um projeto de mudança. “Não fecho as portas a nenhuma candidatura,vou conversar com meu grupo para decidir a quem apoiar”, disse.

