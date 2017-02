Rebecca fala da modernização da Zona Franca de Manaus (Suframa)

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) está passando por um processo de modernização que pretende aproximar empresas e cidadãos, além de investir em um método de produtos de consumos da bioindústria. Isso foi o que informou a Superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, durante visita a TV Em Tempo, na manhã desta sexta-feira (10).

De acordo com a Superintendente da Zona Franca de Manaus, 2016 foi um ano marcado pela crise econômica, e o Polo Industrial de Manaus (PIM) foi altamente atingido, isso, devido ao modelo ter sido construído para abastecer o mercado consumidor interno.

“Se o país não vai bem, nós sentimos muito mais agudo que o restante do país, que trabalha com um modelo de exportação, e nós trabalhamos com um modelo de substituição”, disse Rebecca.

Entretanto, no final do ano de 2016, no fechamento dos números, o Amazonas cresceu na importação de insumos. Fator bastante animador.

Em relação aos negócios, Rebecca Garcia informou que após a criação de um plano diretor industrial, e de uma ferramenta para orientação dos trabalhos da Suframa, em 2016, a Suframa consegue enxergar as potencialidades da região Amazônica.

Henderson Nunes

EM TEMPO