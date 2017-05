Rebecca afirma que decisão de Temer foi apenas política

A ex-deputada federal Rebecca Garcia (PP) disse que a decisão sobre a sua exoneração da titularidade da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) foi baseada no momento político que o país vive. Segundo ela, o governo Temer que está no olho do furacão e resolveu ceder às pressões partidárias.

Rebecca acredita que na atual situação, não dá mais para compor com o governo envolvido em acusações pesadas como as da JBS sobre o presidente Michel Temer.

Nesse momento a economista trabalha num relatório sobre a sua gestão que começou em outubro de 2015. Esse relatório que será apresentado aos órgãos de controle e também servirá como um escudo para o que pode vir daqui em diante.

O substituto automático de Rebecca, até uma decisão oficial do governo, é Marcelo Pereira, superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Suframa.

Emerson Quaresma

EM TEMPO