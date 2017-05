Real Madrid paga 45 milhões de euros por Vinicius Júnior, de 16 anos

O Real Madrid (ESP) acertou, nesta quarta-feira (23), a compra de Vinicius Júnior, 16, revelação das categorias de base do Flamengo. O clube espanhol vai pagar 45 milhões de euros (R$ 164 milhões), sendo que o time brasileiro vai receber R$ 66 milhões à vista e o restante em parcelas.

Vinicius Júnior vai se apresentar em Madrid apenas em 2019, quando completará 19 anos. Até lá, ficará no Flamengo. De acordo com a nota divulgada pelo Real Madrid, o jogador pode viajar à Espanha em 2018 se houver um acordo entre os dois clubes.

O Real se comprometeu a pagar o valor da multa rescisória para fechar a contratação. No início da semana, o Flamengo havia renovado o contrato de Vinicius e aumentou o valor pela quebra de contrato de 30 milhões para 45 milhões de euros. Já existia a negociação com a equipe espanhola em andamento.

A pressa do Real é porque havia o interesse de equipes inglesas no meia-atacante, especialmente o Chelsea, atual campeão do país.

Folhapress