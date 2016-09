Real leva empate no fim; Leicester vence mais uma e continua líder

O Borussia Dortmund buscou empate em 2 a 2 com o Real Madrid no fim da partida desta terça-feira (27), na Alemanha, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo e Varane marcaram pelos espanhóis. Aubameyang e Schürrle, pelos donos da casa.

Foi a primeira partida do português depois de ter esbravejado ao ser substituído em partida do Espanhol, contra o Las Palmas. Foi ele abriu quem o placar, mas não foi suficiente.

Com o resultado, as duas equipes seguem dividindo a liderança da chave, ambas com quatro pontos. O Sporting, que venceu o Légia Varsóvia simultaneamente, é agora o terceiro colocado, com três pontos. Os poloneses, com zero ponto, estão na lanterna.

É justamente contra o Légia Varsóvia o próximo compromisso do Real Madrid pela competição continental, no dia 18 de outubro, no Santiago Bernabéu. O Dortmund, na mesma data, vai a Portugal visitar o Sporting.

Leicester

O Leicester conseguiu mais uma vitória na Liga dos Campeões nesta terça-feira (27) e se mantém com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Desta vez, a vítima foi o Porto, que acabou derrotado por 1 a 0 com um gol marcado por Islam Slimani.

Aos 25min do primeiro tempo, Mahrez, considerado o craque do Leicester, fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Slimani, que antecipou o zagueiro e testou firme para estufar as redes defendidas por Casillas.

Slimani foi contratado pelo atual campeão inglês nesta janela de transferência por 35 milhões de euros (R$ 128,5 milhões) junto ao Sporting, rival justamente do Porto, adversário desta terça-feira.

Por Folhapress