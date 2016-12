Real empata e pode pegar Barcelona nas oitavas

A empolgação da torcida do Real Madrid, que lotou o estádio Santiago Bernabéu nesta quarta-feira (7), pela Liga dos Campeões, durou até os 42 minutos do segundo tempo.

Os madrilenhos comemoravam a vitória parcial por 2 a 1 e a liderança do Grupo F, até que Marco Reus fez o gol do empate do Borussia Dortmund e acabou com a festa.

Muito criticado pelos torcedores, Benzema fez os dois gols do Real. Aubameyang anotou o gol que abriu o caminho para os alemães chegarem à igualdade.

As duas equipes já entraram em campo classificadas para as oitavas de final, e a liderança nesse caso poderia acarretar em um adversário mais fácil na próxima fase.

No torneio continental, os confrontos que sucedem a fase de grupos são decididos através de sorteio. Nas oitavas, o primeiro colocado de cada grupo fica em um pote e enfrentará algum segundo colocado, que será inserido em outro pote.

Assim, o Real corre o risco de enfrentar Barcelona ou Atlético de Madri, já que ambos avançaram em primeiro.

Para não correr riscos, a Juventus também atuou com seu time titular e não decepcionou. Com gols de Rugani e Higuaín, o clube italiano bateu o Dínamo Zagreb por 2 a 0, foi aos 14 pontos e garantiu a liderança.

A segunda posição ficou para o Sevilla, que empatou por 0 a 0 com o Lyon e foi aos 11 pontos.

Quem decepcionou na última rodada foi o Leicester. Uma das sensações desta edição, o clube inglês ainda não havia sido derrotado e tinha levado apenas um gol.

Nesta quarta, porém, a situação foi bem diferente. O atual campeão inglês visitou o Porto e saiu derrotado por 5 a 0, a maior goleada da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Mesmo com a goleada sofrida, o Leicester avançou na primeira colocação do Grupo G, com 13 pontos, seguido pelos próprios portugueses, que foram aos 11 pontos.

O sorteio será feito nesta segunda-feira (12), às 9h.

