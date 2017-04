Real bate Bayern na prorrogação e vai à semi

Cinco gols em dois jogos. Assim, Cristiano Ronaldo foi o grande nome do Real Madrid para eliminar o Bayern de Munique da Liga dos Campeões. Após marcar duas vezes na vitória por 2 a 1 no jogo de ida, na Alemanha, o craque português fez mais três no triunfo por 4 a 2 desta terça-feira (18), no Santiago Bernabéu. O jovem Asensio fechou a conta para o Real.

A partida foi decidida na prorrogação. O Bayern contou com um gol de Lewandowski, de pênalti, e um contra do zagueiro Sergio Ramos para fazer 2 a 1 no tempo normal.

Cristiano Ronaldo marcou um gol aos 31min do segundo tempo. Os outros dois, nos quais o atacante estava impedido, foram marcados nos tempos extras. Ele atingiu a marca inédita de 100 gols na competição europeia.

A arbitragem do húngaro Viktor Kassai rendeu muita polêmica na partida. Primeiro, o árbitro não expulsou Vidal após uma falta dura em Casemiro, sendo que o chileno já tinha amarelo.

Logo depois, apitou pênalti de Casemiro em Robben – os jogadores do time espanhol disseram que o holandês se jogou. Já aos 35min do segundo tempo, Casemiro fez falta forte em Robben e também escapou do segundo amarelo. Minutos depois, Vidal deu carrinho em Asensio e, aí sim, acabou recebendo o cartão vermelho.

Folhapress