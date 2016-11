Reajuste da tarifa de água pode ser suspensa em Manaus

A tarifa de água em Manaus deveria ser congelada e não poderia receber reajuste da Prefeitura de Manaus em 2017.

A defesa dessa proposta foi em pronunciamento na Câmara Municipal de Manaus (CMM) ontem (28) pelo vereador Marcelo Serafim (PSB). O parlamentar expôs que em janeiro de 2016 o reajuste de 10,96% já não devia ter acontecido e pede que o mesmo seja congelado para 2017.

Segundo ele, caso não haja uma resposta positiva do Executivo Municipal, a discussão pode ir à justiça.

O parlamentar argumentou que o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) concedeu à Manaus Ambiental a isenção do pagamento de Impostos Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) em troca do congelamento da tarifa de água no ano de 2016. Porém, em janeiro deste ano o Executivo Municipal reajustou a cobrança em 10,69%.

Serafim diz que a princípio o aumento feito pela Prefeitura de Manaus foi respaldado em parecer da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Amazonas (Arsam), dado anteriormente a decisão do Confaz. Em abril de 2016 a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou a decisão do Confaz.

Então, Serafim apontou que a prefeitura já não deveria ter permitido o reajuste no começo do ano, porque a empresa já tinha o benefício do ICMS, mesmo assim o fez.

“A Aleam ter aprovado a decisão do Confaz é mais um motivo para o reajuste ter sido suspenso imediatamente, mas não o fizeram e a empresa continuou lucrando de forma indevida tanto com tarifa mais alta e quanto pela isenção de tributo”, disse o parlamentar do PSB.

Reparações

Com tudo isso, o vereador propôs medidas para reparar os prejuízos da população. Entre as proposições estão que a Prefeitura de Manaus congele o reajuste para todo ano de 2017 e devolva o dinheiro aos usuários ou então tenha a isenção do benefício cancelada.

Se nenhum das alternativas for atendida o legislativo irá buscar soluções na justiça. “O prefeito (Arthur Neto) agora quem tem que responder porque aumentou a tarifa e que providências ele vai tomar. Quero acreditar que ele não sabia de nada. Não quero acreditar que ele tenha ligações indevidas com o empresariado do fornecimento de água, como tem com transporte coletivo, quero acreditar na boa fé, porque se for de má fé o judiciário vai resolver isso”, finalizou o vereador.

O EM TEMPO procurou a Manaus Ambiental, mas a empresa não quis se pronunciar sobre o assunto, assim como não obteve sucesso em falar com a prefeitura.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO