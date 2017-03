Ratinho entrevista Bolsonaro nesta quarta-feira

O Programa do Ratinho, no SBT, desta quarta-feira (15), vai entrevistar o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC). O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, vai receber o parlamentar no quadro “Dois Dedos de Prosa”.

O político vai falar sobre o cenário político atual, sua candidatura à Presidência da República em 2018 e temas polêmicos, entre eles o caos do sistema penitenciário do país desde o início do ano.

Bolsonaro chegou a afirmar que acreditar ter chance de ir ao segundo turno nas próximas eleições. Segundo ele, o país precisa “de alguém que tenha pulso forte”. O programa vai ao ar 21h30 (horário Manaus) no canal 10 (TV aberta), que é transmitida pela TV EM TEMPO.