Rapaz tentava sair da criminalidade, mas é morto com seis tiros na Zona Leste

Ao tentar abandonar a vida de criminalidade, Manoel Hienderson Porto Ramos, conhecido como “Maguila”, de 21 anos, foi executado com seis tiros, por volta das 21h de quinta-feira (20), enquanto assistia televisão, na rua nove, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

A vítima chegou a ser socorrida ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Para os familiares de Manoel, a vítima foi executado por tentar deixar a vida de crimes e ter se recusado a praticar um roubo com dois homens, há uma semana. Desde então, o rapaz vinha sendo ameaçado de morte pela dupla desde então.

De acordo com a tia da vítima, uma cuidadora de idoso de 39 anos, que não quis se identificar, Manoel costumava ir todas as noites para frente da casa de uma senhora assistir televisão. No momento em que estava sentado na frente da residência, dois homens em uma motocicleta roxa, se aproximaram e o garupa desceu da moto, onde efetuou um disparo nas costas do jovem. Manoel ainda tentou correr dos criminosos, mas foi perseguido pelo atirador que efetuou mais cinco disparos no peito e cabeça da vítima. Em seguida, a dupla fugiu sem ser identificada.

“Ele já sabia o que poderia acontecer com eles, pois ele falou para avó dele que os dois homens que o chamaram para cometer um roubo o ameaçaram de morte depois que ele se recusou a participar. O meu sobrinho disse que os homens falaram para ele ‘já que você não está fechando com os mano, a dívida antiga dele seria paga’, mas o Manoel não queria mais cometer crimes e por isso foi morto”, relatou.

A tia de Manoel disse ainda que o jovem já havia sido preso por porte ilegal de armas em 2015 e estava comparecendo a audiências na Justiça. Por conta disso, ele não queria mais participar da criminalidade. “Ele era usuário de drogas, mas não era viciado Há três meses, não fazia mais nada errado. Ele viajou com o meu pai e estava trabalhando. Ele contou para avó que queria viver uma vida dentro da lei, que queria trabalhar, mas temia pela vida dele, por contas das ameaças de morte; talvez no fundo ele soubesse que seria assassinado”, lamentou a cuidadora de idosos.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas.

