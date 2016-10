Rapaz morre em colisão de moto e carro na AM-010

O motociclista Robson Shibata, que não teve a idade divulgada, morreu na tarde deste domingo (9) em um grave acidente na AM-010 (Manaus-Rio Preto da Eva-Itacoatiara). A fatalidade ocorreu na altura do quilômetro 102 da rodovia, por volta das 9h15.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, acionado para fazer o isolamento do local, Robson estava pilotando uma motocicleta de cor preta, placas PHA-6207, quando colidiu de frente com uma pick-up de modelo Frontier, que não teve as características divulgadas.

O corpo de Robson foi levado ao hospital de Rio Preto da Eva e depois encaminhado para Manaus pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente que vitimou o rapaz.

