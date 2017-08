Rapaz morre após ser baleado com tiro na cabeça e perder massa encefálica

O tiro atravessou o crânio da vítima – Fotos: Divulgação

Um rapaz, que ainda não foi identificado, mas aparenta ter entre 20 e 25 anos, foi assassinado com um tiro, na madrugada deste sábado (5), no loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Dois homens, que são suspeitos de cometer o crime, fugiram sem serem identificados.

Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, o jovem foi assassinado com um tiro de escopeta na avenida Mirra. “A bala atingiu a cabeça dele e atravessou o crânio. Ele perdeu muita massa encefálica e morreu antes da chegada do socorro médico”, contou um PM.

Consta nos registros do Instituto Médico Legal (IML) que a vítima é de cor parda, o porte físico é magro e a estatura do corpo mede 1,70m. No momento do crime, o rapaz usava uma camisa preta e uma bermuda listrada nas cores azul, cinza e preta. Três tatuagens no corpo da vítima podem auxiliar o trabalho da polícia para identificar a vítima. No braço direito há a frase “Amor só de mãe”, na perna direita um dragão e nas costas o nome “Gerlane“.

O laudo da perícia apontou que as causas da morte foram hemorragia cerebral e traumatismo cranioencefálico, por conta da perfuração no corpo.

EM TEMPO

