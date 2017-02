Rapaz é executado a tiros no bairro Armando Mendes

Kevin Dantas, 22, conhecido como “Batata”, foi assassinado com vários tiros de arma de fogo, na noite desta terça-feira (31), no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Dois homens, suspeitos de autoria do crime, fugiram em uma motocicleta.

O rapaz foi assassinado por volta das 21h30, na rua P da quadra 59. “De acordo com o tenente da PM, Gabriel, lotado na 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nenhuma testemunha conseguiu anotar a placa da moto.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) estiveram no local do crime para coletar provas e remover o corpo de Kevin.

A polícia não soube informar a motivação do crime. Não há confirmação se Kevin tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os policiais da 25ª Cicom realizam patrulha pela região com o intuito de localizar os infratores.

A reportagem teve acesso a um vídeo, gravado por um morador da região, onde aparece o corpo da vítima sobre o chão e a cena do crime preservada pela polícia.

Isac Sharlon

EM TEMPO