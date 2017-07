Rapaz de 18 anos é preso por roubo e estupro no Educandos

Rodrigo já havia sido preso por assalto – Foto: Divulgação

Um rapaz de 18 anos, identificado como Rodrigo de Araújo Pinheiro, foi preso na tarde de terça-feira (18) , sob o cumprimento de mandado de prisão preventiva por roubo majorado e estupro. De acordo com a Polícia, os crimes ocorreram na madrugada do dia 1º deste mês, no bairro Educandos, zona Sul da cidade.

No dia em que os delitos foram praticados, o infrator invadiu a casa de uma moça de 18 anos, ao entrar no local pela janela do segundo andar do imóvel, para furtar objetos de valor do lugar, mas ao perceber a presença da garota, além de cometer o roubo, acabou praticando o estupro.

O delegado informou, ainda, que no momento em que a vítima percebeu a presença de Rodrigo, se escondeu dentro de um guarda-roupa, mas acabou sendo encontrada por ele.

“Nas buscas pelos objetos, Rodrigo encontrou a jovem escondida no quarto dela. A vítima nos relatou que tentou ligar para os tios com o intuito de informá-los sobre a ação criminosa, mas acabou agredida fisicamente pelo infrator, que a ameaçou de morte, exibindo uma faca, e logo em seguida ele cometeu o estupro. Rodrigo deixou o imóvel carregando o notebook e o aparelho celular da vítima”, declarou Goes.

Leia também: Trio envolvido em estupros em série e coletivo é preso em Manaus

O titular do 2º DIP disse que ao longo das investigações em torno do caso, a vítima identificou o infrator como sendo um morador daquela região. A partir da identificação, foi solicitado pedido de prisão preventiva em nome de Rodrigo. A ordem judicial foi expedida no dia 10 deste mês, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, do Plantão Criminal.

Rodrigo foi preso pela equipe de investigação do 2º DIP na tarde de terça-feira, dia 18, por volta das 16h30, no momento em que caminhava pela Rua Amâncio de Miranda, no bairro Educandos, zona Sul.

Na unidade policial, após consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi verificado que o infrator cumpriu pena por roubo cometido em outubro de 2016 e estava em liberdade provisória.

Dessa vez o jovem foi indiciado por roubo majorado e estupro. Ao término dos procedimentos cabíveis no 2º DIP, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

Leia mais:

Mulher denuncia marido por estupro após filha de 6 anos questionar tamanho de pênis

Criança de 10 anos dá à luz após ser estuprada por três homens no AM

Homem é denunciado por estuprar filha durante cinco anos em Manaus