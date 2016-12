Ranking da transparência: Amazonas ocupa 26ª posição

O Estado do Amazonas ocupa a 26ª posição no ranking nacional da transparência, segundo o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Ari Moutinho Júnior.

A informação foi divulgada durante o 4º encontro da Rede de Controle de Gestão Pública no Estado, ocorrido ontem na sede do TCE, no Aleixo, zona Centro-Sul.

Por ocasião do evento, o TCE firmou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da União (TCU), que vai permitir que a aplicação de recursos públicos federais nos órgãos e entidades estaduais e municipais do Amazonas seja fiscalizada de forma conjunta pelos dois órgãos de controle.

A cooperação consistirá na realização de trabalhos de produção de conhecimento e de fiscalização em conjunto envolvendo os órgãos que recebem aportes do governo federal; na cessão de servidores para atuarem nas fiscalizações; no encaminhamento de informações sobre irregularidades envolvendo recursos sob a responsabilidade de ambos; além da concessão de acesso a banco de dados e intercâmbio dados, entre outros pontos.

Para Ari Moutinho Júnior, o termo assinado formaliza uma prática de parceira já exercida entre os dois órgãos e também entre todos os órgãos que compõem a Rede de Controle.

