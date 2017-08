Ramito Circo é opção para a criançada neste fim de semana em Manaus

O Circo Ramito está afixado na avenida Torquato Tapajós – Divulgação

Após rodar o país, o Ramito Circo está instalado na Avenida Torquato Tapajós, próximo a entrada da Cidade Nova, é a opção para a criançada neste final de semana. As sessões serão realizadas no sábado e no domingo com o picadeiro recheado de atrações como palhaços, malabaristas, equilibristas e o lendário globo da morte.

O circo tem uma equipe de mais de 30 integrantes, entre artistas, técnicos e pessoal de apoio. O Ramito faz parte da família do tradicional circo Broadway, com sede em Belo Horizonte (MG).

Além dos palhaços Tulypa, Romerito e Fuleragem, o circo tem Trapezistas, Mágicos e acrobatas. As sessões deste fim de semana acontecem (sábado) às 18h e 20h30h (domingo). Os ingressos custam R$30,00 e R$ 15,00 meia. Crianças até 12 anos, idoso, acima de 60 anos, e estudante com carteirinha pagam meia-entrada.

Com informações da assessoria

