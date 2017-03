Ramais recebem serviços de infraestrutura para melhorar escoamento de produtos agrícolas

Mais de 22 quilômetros de ramais na zona rural de Manaus estão recebendo ações de infraestrutura. Serviços de recuperação da massa asfáltica, tapa-buraco e implantação de rede de drenagem profunda são alguns dos trabalhos executados pela prefeitura, que irão beneficiar comunidades e produtores rurais da BR-174 e do ramal do Puraquequara.

Na comunidade do Puraquequara são quase 20 quilômetros de via que estão recebendo reparos e serviços de tapa-buraco. Os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e começaram no cruzamento da rua Oitis, no Distrito Industrial, seguindo por toda a extensão da estrada. Trechos mais críticos estão recebendo sustentação na base, com aplicação de pedra de rachão e brita, que dará maior durabilidade ao solo.

Ainda na mesma área, o ramal do Bela Vista também deverá receber manutenção em mais de quatro quilômetros de extensão. As comunidades Castanhal e Luz também terão suas pistas recuperadas. Somente na região do Castanhal serão quase dois quilômetros totalmente refeitos.

“Estamos recuperando área e executando serviços em comunidades que nunca tinham recebido qualquer infraestrutura. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é que seja realizado um serviço completo, desde a terraplanagem até a aplicação da massa asfáltica”, destacou o coordenador do Distrito de Obras da Seminf, Airton Valdivino.

Há mais de 20 anos morando na comunidade, a dona de casa Alvanira Lopes, mais conhecida como “dona Preta”, destacou que essa ação vai facilitar o acesso das famílias e o escoamento da produção agrícola.

“Vi essa comunidade sair do isolamento e agora mais infraestrutura está chegando para nossa área. Um progresso que vai ficar para todos os moradores”, comemorou.

Além da via principal, ruas dentro da comunidade do Puraquequara também irão receber reparos. “Iremos trabalhar nas ruas 3,4,5, e Dona Otília com a mesma qualidade de serviço que estamos fazendo a via principal”, explicou Airton.

Serviço de drenagem

No ramal do Nova Esperança, localizado no quilômetro 10 da BR- 174, cinco novos pontos de drenagem profunda estão sendo executados. Os serviços irão oferecer melhor acesso às comunidades da região, que trabalham com agricultura, além de melhorar a acessibilidade de mais de 200 estudantes que moram na área e precisam se locomover até o ramal do Pau-Rosa. Além de implantação de redes de drenagem, em um trecho do ramal será feito o alargamento de 25 metros de pista para dar maior segurança no tráfego de veículos.

A agricultora Thayane Floriano explicou que o trabalho executado pela prefeitura irá beneficiar dezenas de famílias da região, inclusive das comunidades do ramal Fé em Deus e São José. “Boa parte das famílias nesta área trabalha com produção agrícola e precisa da estrada para levar seus produtos, além de nossas crianças que utilizam o transporte escolar. Nosso ramal está ficando bem melhor”.

