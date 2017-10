Raio X da saúde: secretário esclarece polêmica sobre déficit na pasta

Protagonista de uma polêmica, ao denunciar, um possível déficit de R$ 1,2 bilhão, na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), o titular da pasta, Francisco Deodato, compareceu nesta terça-feira (17) à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e, em tom, amigável prestou esclarecimentos sobre o tema ao lado do presidente da casa, o deputado estadual David Almeida (PSD).

A presença de Deodato é fruto de uma mobilização dos parlamentares não governistas, que no dia 10 deste mês, solicitam a presença dele, para explicar detalhes sobre os dados da saúde, que teve acesso.

Apesar da clara oposição entre a base do governador Amazonino Mendes (PDT) e o presidente da casa e David Almeida, Deodato procurou responder a todos os questionamentos realizados pelos parlamentares.

Leia também: Déficit na saúde do AM chega a R$ 1,2 bilhão, informa novo secretário da Susam

Ao detalhar ao uso da verba pública para saúde, dados que teve acesso por meio do relatório da transição governamental, Deodato explicou que o orçamento aprovado pela própria casa Legislativa, em 2016, para a área da Saúde, era de R$ 2,2 bilhões, sendo R$ 1,8 milhão no orçamento inicial e R$ 400 milhões de suplementação. “Até o final de agosto foram executados 1,7 bilhão. E, hoje, resta apenas R$ 494,2 milhões, totalizando um déficit de R$ 393,8 milhões, relacionados às obrigações vigentes”, esclareceu o secretário, que ainda destacou que com os serviços em execução sem contratos, ainda se tem R$ 178,3 milhões.

“Somando esses dois itens, podemos chegar em um déficit de R$ 572,1 milhões. Sem falar nas despesas de exercícios anteriores. O valor empenhado é de R$ 195,6 milhões e mais R$ 379,4 a empenhar, que totalizam R$ 575 milhões. E, de restos a pagar são R$ 87 milhões”, acrescentou Deodato em seu pronunciamento.

A surpresa do dia ficou para a relação entre David Almeida (PSD), ex-governador interino e presidente da Casa, que apesar de ser de oposição, declarou estar confiante nos trabalhos que serão realizados pela atual gestão. Mas não se negou a fazer críticas aos problemas existentes na pasta de saúde. “O atual modelo de saúde do Estado na saúde está errado, pois gastamos mais que o dobro que outros estados da federação que proporcionam um serviço com melhor qualidade”, comentou.

Na oportunidade, ele ainda defendeu-se ao justificar que não ser possível fazer mudanças na gestão dele de maio a outubro deste ano. “É preciso deixar claro que esta correção não foi possível ser realizada em minha gestão que contou apenas com cinco meses de mandato. Mas todas as contribuições e o que podia ser feito, nós passamos para a atual equipe do governo, e acredito que será realizada durante a gestão do secretário Deodato, garantindo uma saúde de qualidade para a população”, disse David.

Questionamentos



A presença de Francisco Deodato na Aleam também motivou questionamentos dos parlamentares como Serafim Correa (PSB) e Alessandra Campêlo (PMDB). Serafim, por exemplo, elaborou um questionário, com 12 perguntas ao secretário de Saúde. Entre as perguntas estavam uma, que abordava qual era o valor existes no caixa do Tesouro Estadual até 31 de agosto deste ano “Quanto tem hoje e qual o valor carimbado para a saúde? ”, disse o parlamentar. Já Alessandra, falou sobre o alarmante crescimento de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis e o HIV, no Estado e questionou sobre a ausência de equipamentos para diagnóstico de doenças.

Já Luiz Castro (Rede), pediu por mais clareza e atenção aos pacientes do Interior do Estado, e também apontou que a melhoria e agilidade nos atendimentos, podem ser solucionadas por meio da organização dos pacientes por graus de urgência.

CPI



Em parceria com o deputado José Ricardo (PT), Castro ainda luta para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que já conta com quatro assinaturas e terá o objetivo de apurar os fatos ligados às declarações de fraudes, superfaturamentos, rombos em recursos destinados à saúde e os contratos da Susam, relacionados ao período de 2012 e 2017.

Na justificativa para a instalação da CPI, são usados a denúncia de Francisco Deodato, apontando o possível déficit de 1,2 bilhão e a ameaça a extinção de unidades de saúde, na gestão do ex-governador José Melo (Pros), que geraria, à época, uma economia de R$ 316 milhões na pasta.

Wal Lima

EM TEMPO

Leia mais:

Déficit na saúde do AM chega a R$ 1,2 bilhão, informa novo secretário da Susam

Saiba quem é quem no novo secretariado de Amazonino Mendes

Diário oficial traz exonerações e nomeações do governo Amazonino Mendes