Raio causa incêndio em flutuante que armazenava combustíveis no Porto de Tefé

O local funcionava como comércio e armazenava produtos inflamáveis | Divulgação

Um flutuante pegou fogo por volta das 21h deste domingo (2) após ser atingido por um raio, no porte de Tefé (a 524 quilômetros de Manaus). De acordo com a Polícia Militar, no local funcionava um comercio e armazenava materiais inflamáveis, como fogos de artifícios e combustíveis.

O fogo foi controlado por barqueiros e pessoas que passavam pelo Porto. Ninguém ficou ferido.

“O raio atingiu o local após um forte temporal que afetou a cidade. Fomos informados que um botijão de gás explodiu e o fogo se alastrou muito rápido, não deu tempo pra salvar as coisas. Não há informações de quantas pessoas estavam no estabelecimento, mas graças a Deus não teve nenhuma vítima”, informou o soldado Jackson Venâncio, do 3º Batalhão de Polícia de Tefé.

A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que não houve chamado para a ocorrência.

Daniel Landazuri

EM TEMPO