Radares móveis podem ser usados em diversas vias de Manaus e visam coibir excesso de velocidade

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) ainda não tem um balanço parcial de quantos condutores foram autuados por excesso de velocidade neste fim de semana, quando, desde a última sexta-feira, pode contar com o apoio de radares eletrônicos móveis nas operações de fiscalização. A implantação do método visa inibir ações perigosas de motoristas de veículos que colocam em risco a própria vida e a de terceiros.

Na última sexta, o Detran-AM implantou nos dois sentidos da rodovia AM-070, que liga Manaus ao município de Manacapuru, em pontos estratégicos, dois radares móveis com alcance de 500 metros. O órgão destacou, que nesta segunda (28), também deve instalar mais seis radares móveis para fiscalizar as principais vias de Manaus.

“O balanço desta operação só deve será divulgado nesta segunda-feira. Mas reforço que o condutor deve ficar ciente de que a velocidade de tráfego de veículos permitida é de até 60 quilômetros por hora, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, disse o diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza.

Em Manaus, os radares móveis ficarão concentrados nas avenidas das Torres, das Flores, Torquato Tapajós, Estrada do Turismo e AM-010. O Detran-AM destaca que as operações de fiscalizações serão realizadas em parceria com os policiais militares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (Batran-AM) e o condutor que infligir a velocidade permitida será autuado em multa gravíssima no valor de R$ 293,47. Além disso, ele deve perder 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“Os motoristas percebem que não há fiscalização então abusam totalmente da velocidade permitida. Esses radares móveis, além das vias já citadas, poderão ainda ser deslocados para qualquer região da cidade. A ideia é que todo e qualquer condutor fique ciente que estaremos realizando fiscalização intensa em todos os cantos da cidade”, finalizou.

Também nesta segunda, o órgão deve inaugurar os dois primeiros módulos fixos de trabalho na ponte Rio Negro. Além de auxiliarem nas fiscalizações e monitoramento nas ruas e avenidas 24h por dia, os módulos contarão com serviços de assistência à população em perícias de acidentes.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO