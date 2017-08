Raça Negra em ‘pagodinho retrô’ no Copacabana

O Raça Negra está com mais de trinta anos de estrada e foi criado pelo vocalista Luiz Carlos em 1983 – Divulgação

Fruto de uma época na qual o pagode romântico ditava o “tom” das rádios de todo o país, a banda Raça Negra é uma das poucas remanescentes com voz ativa e papel de destaque no cenário nacional da música. O grupo está com apresentação marcada para o próximo domingo (3), às 17h, no Copacabana Chopperia, localizado na Avenida do Turismo, Tarumã.

Por não fugir de sua “raiz”, acumula sucessos que não saíram do gosto popular, além de assumir papel relevante na cultura pop. Trechos de músicas como “Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você” são usados constantemente no ambiente digital pelo público mais jovem que teve contato recente com os ícones do pagode.

O Raça Negra está com mais de trinta anos de estrada e foi criado pelo vocalista Luiz Carlos em 1983. Mesmo sem ter acompanhado a época de ouro do grupo, não há quem fique parado ao ouvir canções como ‘Didididiê’ em um churrasco de família. Ou procure um ombro amigo ao som de ‘É tarde demais’.

O sucesso é tão grande que recentemente o uruguaio Edinson Cavani, parceiro de Neymar no Paris Saint-Germain, assumiu através de sua conta no Spotify ser fã do grupo.

Para a apresentação de domingo, o público pode esperar pelos hits dos anos 1990 como “Cheia de Manias”, “Deus Me Livre”, “É Tarde Demais”, “Que Pena”, entre outros. Além de faixas do novo CD “Raça Negra e Amigos Parte 2”. O álbum foi lançado na última sexta-feira (25) nas plataformas digitais.

O Raça Negra esteve na capital nos últimos dois anos com o show Gigantes do Samba 1 e 2, projeto em parceria com os cantores Alexandre Pires e Belo. A última apresentação “solo” do grupo na cidade foi na edição de despedida do Samba Manaus, em 2015. Ao longo da carreira, o grupo já contabiliza 35 CD’s e cinco DVD’s.

Os ingressos para o show no Copacabana Chopperia estão disponíveis para compra no estande Fábrica de Eventos do Amazonas Shopping, Barão Barbearia e Espetinho do Chefe.

Serviço

Pista 3° Lote – R$ 40 Meia-entrada

Front Stage – 3°Lote – R$ 70 Meia-entrada (Entrada Diferenciada e Banheiros Exclusivos).

