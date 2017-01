Quinze bairros vão ficar sem água na próxima segunda

Pelo menos 15 bairros das regiões Centro-Sul, Centro-Oeste, Norte e Oeste terão os abastecimentos de água suspensos no período das 20h até às 4h na próxima segunda-feira (9). O motivo, segundo a Manaus Ambiental, é a realização de uma manutenção preventiva na Estação Elevatória de Água do bairro Alvorada.

Após o término dos trabalhos, o sistema de distribuição de água será religado e a normalização do abastecimento deve ser normalizado no decorrer do dia.

Esses serviços, segundo a concessionária, são necessários para garantir o pleno funcionamento do reservatório de água.

A concessionária, por meio da assessoria, pede aos moradores dos bairros que devem ser afetados que reservem água em reservatórios, para evitar o desabastecimento nas residências. Além disso, a Manaus Ambiental, ressalta que a população deve evitar o desperdício e fazer o uso das reservas de água apenas para fins de consumo e higiene pessoal, até a normalização total do abastecimento, conforme previsto.

Com informações da assessoria