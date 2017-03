Quinto dia de buscas em Nova Olinda é encerrado e crianças seguem desaparecidas

As crianças, uma de quatro meses e outra de quatro anos, que desapareceram no rio após o naufrágio de uma embarcação em Nova Olinda (distante 135 km de Manaus), continuam desaparecidas. A assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou, nesta segunda-feira (13), que o quinto dia de buscas foi encerrado sem que os menores de idade fossem encontrados.

Ainda segundo a assessoria, uma grande operação foi montada e contou com o apoio da Defesa Civil do município, da Marinha e de familiares das vítimas. Foi feito uma varredura em torno do local onde ocorreu o acidente.

De acordo com o cabo Barreto do Corpo de Bombeiros, que é mergulhador e chefe da operação, uma reunião foi realizada com a família onde ficou decidido que o encerramento das buscas deverá ocorrer nesta terça-feira (14), às 12h.

“Alguns sobreviventes pularam em uma balsa e ficaram na lista de desaparecidos, mas quando fomos colher os depoimentos das pessoas, eles foram identificados. Apenas duas crianças, uma de quatro meses e um de quatro anos, continuam sumidos”, disse o coordenador da Defesa Civil do município, Oscar Bezerra, no dia do acidente.

Bruna Souza

EM TEMPO