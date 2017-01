Quinteto invade ônibus e faz passageiros de reféns em Manaus

Cinco suspeitos armados invadiram o ônibus da linha 118, da empresa Via Verde – que realiza o trajeto Santo Agostinho/Cachoeirinha, e fizeram os passageiros, o cobrador e o motorista de reféns na tarde desta sexta-feira (27). O caso aconteceu no final da linha do coletivo, na rua 1º de Maio, na Zona Oeste.

Um dos suspeitos apontou um revólver na direção da cabeça do motorista, enquanto os comparsas roubavam os passageiros e a renda do coletivo. As informações constam no Boletim de Ocorrência registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um dos funcionários da empresa, um motorista de 36 anos, que preferiu não ter o nome divulgado, explicou que os envolvidos não levantaram suspeita do crime.

“Eles não fizeram a parada e anunciaram o assalto. Eles já estavam no ônibus só observando e aguardando um momento oportuno. Um deles ainda apontou a arma na minha cabeça para que eu não reagisse”, explicou o motorista, que em menos de três anos atuando na área, já foi assaltado mais de quatro vezes.

Ainda conforme o motorista, os suspeitos levaram a quantia de R$ 200 do caixa, além de pertences de passageiros, como celulares e joias. Até o fechamento desta edição, não houve confirmação sobre a prisão dos suspeitos.

Outro Caso

Durante a madrugada desta sexta, outro caso de assalto em ônibus terminou com a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente. O desempregado Vinícius Ronaldo da Silva, 18, e um adolescente de 17 anos tentaram roubar o ônibus da linha 621, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste.

Durante todo o ano passado, as dez empresas que operam no transporte coletivo de Manaus registraram mais de 3,3 mil assaltos no sistema, com prejuízo de R$ 990 mil.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO