Quinteto é preso com drogas e computadores com acesso ao sistema operacional da Polícia Civil

Cinco pessoas foram presas com drogas, motocicleta roubada, além de dois computadores que continham o sistema de monitoramento da Polícia Civil. A prisão ocorreu no fim da tarde de sábado (19), na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o soldado Roberto Alves da Força Tática, os primeiros a serem presos foram Sidney Augusto Baraúna Barbosa, 21, e André Diranne Fonseca, 34. A guarnição estava realizando um patrulhamento pela área quando avistou a dupla em uma motocicleta de cor roxa, placa NOO-2012, ao consultar a placa foi detectado que a mesma tinha restrição de roubo.

Durante a abordagem, com a dupla foram aprendidos cinco quilos de maconha prensada. Ao serem questionados sobre a procedência do produto ilícito, os suspeitos informaram que iriam entregar o material na rua Duque de Caxias, na Praça 14. Os policiais foram até o local informado, onde avistaram os supostos donos da droga em um carro, modelo Ônix, de cor branca e placa PHK-4707. Segundo a polícia, o veículo já havia sido denunciado várias vezes, pois estava sendo usado em assaltos na Zona Sul da cidade.

Ao tentar realizar abordagem, o condutor do veículo acelerou para tentar escapar da abordagem policial, mas foi logo interceptado. No carro estavam Suellen Cristine Aparecida Neves, 28, Thiago Silva de Souza, 25 e um outro homem, que não teve nome divulgado.

Aos policiais, o trio confirmou que estava esperando pela entrega da droga. Além disso, relatou que estava planejando um roubo a uma agência do Banco do Brasil. O crime ocorria neste fim de semana. Ao fazer uma revista no veículo, dois notebooks, que possuíam diversos programas de criptografia, além do sistema de acesso do Centro de Operações da Polícia Civil, foram apreendidos pela guarnição.

O quinteto foi levado para o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por tráfico de drogas e associação criminosa. Após os procedimentos, eles foram levados para uma das unidades prisionais da capital.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO