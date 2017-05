Quina de São João promete prêmio de R$ 130 milhões

Começaram nesta segunda-feira (15) as apostas da Quina de São João 2017. O concurso 4.412 tem previsão de pagar o prêmio de R$ 130 milhões para quem acertar os cinco números do sorteio especial. O sorteio será realizado no dia 24 de junho, às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa, que estará na festa de São João de Campina Grande (PB). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até o dia do sorteio.

Se o apostador aplicar o prêmio previsto de R$ 130 milhões na poupança, garante uma renda mensal de aproximadamente R$ 650 mil, o equivalente a mais de R$ 21 mil por dia. Apenas com o valor do rendimento seria possível comprar 21 carros populares por mês. O ganhador também poderia converter o valor total do prêmio em 325 imóveis de R$ 400 mil ou em uma frota de 866 carros de luxo.

Para jogar na Quina de São João, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganha quem tiver dois, três, quatro ou cinco acertos. Como nos demais concursos especiais – Dupla de Páscoa, Lotofácil da Independência e Mega da Virada –, o prêmio principal não acumula. Se não houver apostas vencedoras com cinco acertos, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de quatro números – e assim sucessivamente. O jogo com 5 números custa R$ 1,50.

Esta é a sétima edição da Quina de São João. No ano passado, oito apostas dividiram o prêmio recorde de R$ 143 milhões – mais que o dobro do valor pago no primeiro sorteio do concurso especial. O maior número de apostas vencedoras na faixa principal foi registrado em 2013. Naquele ano, 15 apostas dividiram o prêmio de mais de R$ 97 milhões. Em seis edições, apenas na faixa principal, a Quina de São João pagou R$ 631 milhões para 51 apostas de 32 cidades.

Com informações da assessoria