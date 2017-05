Quiche de Alho Poró e Camarão

Ingredientes

Para a Massa:

– 1 xícaras de farinha de trigo

– 3 xícaras de farinha de bolacha cream cracker

– 1 ovo

– 150g de margarina em temperatura ambiente

Para o Recheio:

– 3 caixas de creme de leite

– 6 ovos

– 1 xícara de alho poró a Julienne

– 1 colher de margarina

– 400g de filés de camarão

– 3 colheres de sopa de Farinha de trigo

– 1 xicara de azeitonas verdes laminadas

– sal e pimenta a gosto

Para decorar:

– 12 camarões grandes inteiros fritos no azeite com sal e pimenta

Modo de Preparo

– Prepare a Massa: Misture todos os ingredientes e espalhe a massa numa forma de fundo falso no fundo e nas laterais. Reserve.

– Aqueça a margarina do recheio o refogue os filés de camarão temperando com sal e pimenta. Desligue o fogo e acrescente o alho poró, o creme de leite, a farinha de trigo, os ovos e as azeitonas. Recheie a massa e leve ao forno médio pré-aquecido 180º C por 35 minutos para dourar a quiche. Retire do forno, deixe amornar e desenforme.

– Decore com os camarões em torno da quiche.