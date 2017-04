`Quero jogar o Próximo Jogo!`, diz Charles Chenko, atacante do Fast que segue internado no João Lúcio

Na tarde deste domingo(30), o Fast Clube informou por meio de nota em seu facebook que o jogador Charles Chenko encontra-se acordado e lúcido, na enfermaria do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio e até enviou uma mensagem aos torcedores, dizendo que quer jogar o próximo jogo, já que a partida foi adiada devido a esse problema.

Na partida do último sábado (29) entre Fast X Nacional na Arena da Amazônia, o atacante levou uma cabeçada ao dividir a bola com o zagueiro Victor do Nacional, porém acabou batendo a cabeça, desacordado no campo, teve convulsões e foi levado de ambulância para hospital.

O jogo entre Fast X Nacional ainda não foi remarcado.

Abaixo, segue nota na íntegra:

O Fast Clube informa que nosso guerreiro, Charles Chenko, já encontra-se acordado e lúcido, na enfermaria do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Na manhã de hoje já recebeu a visita de seus companheiros de clube e amigos Felipe e Cassiano.Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus e a TODOS que estiveram em oração pela plena recuperação do atleta, agradecer à toda equipe médica, competentíssima e humana, que desde os primeiros momentos no SPA da Alvorada até o atendimento no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, não mediu esforços para oferecer o melhor; não podemos esquecer do Departamento Médico Tricolor, nas pessoas do Dr. Moacir e Dr. Pablo, assim como a equipe médica do Nacional FC, que esteve todo tempo acompanhando e orientando os primeiros socorros, logo após o acidente.

Vale ressaltar também a dignidade e sensibilidade de toda a comissão técnica e jogadores do Nacional FC, que em todos os momentos estiveram sensibilizados ao ponto de irem ao nosso vestiário e chorarem nosso choro de preocupação, isso jamais será esquecido.

A Diretoria Tricolor, agradece todo apoio por meio de oração, mensagens e ações em prol da reabilitação imediata do nosso atleta. O quadro é bem melhor e o Charles continuará em observação nas próximas 48hrs. Mesmo sonolento ele mandou um recado:

“Quero jogar o Próximo Jogo!”

Bruna Chagas

EM TEMPO