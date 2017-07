Quer trabalhar no mundo da moda? Confira 5 dicas de especialistas

Os blogueiros participaram de uma live ao vivo no Instagram oficial do EM TEMPO – Reprodução

O mundo da moda é repleto de inspiração por toda a parte e não é à toa que a partir de Maria Antonieta, na França do século XIX, essa palavra virou tendência e muitas vezes ditou regras na sociedade. Entretanto, quem trabalha nesse mercado sabe o quanto é difícil “ditar a moda” e, em consequência disso, o mercado precisa de profissionais competentes e experientes. O EM TEMPO produziu uma live AO VIVO no seu Instagram oficial, na manhã deste sábado (8), com os dois blogueiros conceituados em Manaus, Raphaela Moura e Mateus Carneiro.

Eles são designers de moda e prepararam especialmente uma lista com cinco dicas para quem quer começar a trabalhar e construir uma carreira nesse mercado. Conheça o perfil de cada um desses especialistas:

Raphaela Moura, tem 24 anos, começou a se interessar por moda há muito tempo, quando ainda era criança, e aos poucos foi se profissionalizando. Cursou designer de moda e, por meio das redes sociais, hoje tem um projeto conhecido como @quantofoi. Ela dá dicas de roupas e valores, trocando ideias com os seguidores.

“Quando comecei a trabalhar com redes sociais me aproximei ainda mais desse meio, acompanhando grandes estilistas e influenciadoras nas redes sociais. Comecei a ver eventos, vlogs e blogs, e a paixão foi aumentado. Me formei e já fiz um MBA em redes sociais, juntando as duas coisas que mais gostava para um projeto pessoal. Assim nasceu o @quantofoi, por isso eu digo que a moda me escolheu”, contou a designer.

O designer Mateus Carneiro também tem 24 anos e via, desde pequeno, a avó costurar. Ele tinha convivência com as clientes e lia revistas de costura e moda. Esse mundo o encantava.

Há quatro anos, Mateus estudava designer de produção na Ufam, mas mudou de opção ao passar por um projeto de extensão no qual auxiliava costureiras a melhorarem os seus ateliês.

“Eu me apaixonei pelo projeto, vi que era minha área e decidi me profissionalizar. Passei a fazer designer de modas”

Dicas dos especialistas

1ª Se profissionalize! Estude, procure atualizações área e análise o seu segmento.

2ª Mantenha o hábito de pesquisar e acompanhar os eventos do mundo fashion sem sair da tela do celular. A moda acompanha as tendências e todos os dias as redes sociais, como principal mídia, permitem acompanhar em tempo real tudo o que acontece nas capitais da moda e nas principais passarelas que movimentam esse mercado.

3ª Se reinvente. A criatividade é sua maior aliada.

4ª Ouse. O novo, o diferente e o nada convencional estão sendo mais aceitos do que nunca.

5ª Nunca copie!

Um pouco da história da moda

A palavra ‘moda’ começou a ser usada com o nascimento da burguesia na Europa, mais precisamente na França, com Maria Antonieta, mas o primeiro grande ícone de moda francesa foi um homem, sim, Luis XIV, o Rei Sol, no século XVII. Foi nessa época que a França tornou-se o centro da moda. No entanto, os burgueses recriavam as roupas produzidas pelos alfaiates da nobreza e, assim, surgia a moda que se modifica frequentemente.

A moda é composta de diversos estilos. Ela acompanha o vestuário e o tempo, em um contexto político e social. No entanto, em pleno século XXI, a questão não é estar na moda mas, sentir-se bem.

Bruna Chagas

EM TEMPO

