Quer saber como conseguir um emprego pelo LinkedIn? Veja dicas de como usar a rede social corretamente

LinkedIn é uma rede social voltada para relacionamento entre profissionais. Bastante utilizada para fazer e manter contatos (networking), atualmente virou uma grande fonte de busca de talentos para vagas de emprego e uma aliada indispensável para quem precisa de um ofício, ainda mais nesses tempos de crise econômica.

Para a Paula Pedrosa, consultora de recursos humanos e headhunters (caçadora de talentos ou mentes) é importante ressaltar que o LinkedIn hoje é a rede mais utilizada em buscas para processos seletivos. Ela avisa que hoje as seleções para empregos estão mais criteriosos, até por conta do momento econômico que estamos vivendo e pelo cenário de pessoas boas, qualificadas e competentes que estão em busca de uma recolocação por conta da crise.

“Uma das etapas inseridas nos processos, tem sido a checagem das redes sociais, ou seja, como de fato aquele profissional, ou melhor, aquela pessoa é, fora do “modo entrevista”?”, explicou a especialista.

E nesse momento, Paula conta que são checadas as diversas redes do profissional, em busca de seus verdadeiros comportamentos, opiniões e críticas. Já é natural procurar a competência técnica, mas a busca pelo lado comportamental do candidato tem sido decisivo em uma escolha para contratação.

“Essa averiguação não é apenas para a questão de emprego, mas, uma possível parceria. A internet trouxe consigo uma evolução que, qualquer pessoa, em qualquer lugar, basta procurar na internet e achará muito a seu respeito. Por isso eu sempre questiono em entrevista de emprego: O que você está passando para o mundo sobre si como profissional?”.

E o melhor, que para se inscrever é de graça, por isso Paula ressalta que todo profissional deve ter essa rede social, senão perderá boas oportunidades. No entanto algumas pessoas não conhecem ou não sabem utilizá-la de forma a ganhar visibilidade e conseguir aquele almejado emprego. Por isso, a especialista separou algumas dicas para você se dar bem no LinkedIn, começando pelo comportamento.

Como se comportar no LinkedIn?

Após se inscrever na rede, colocar sua foto e todos os dados da sua vida acadêmica e profissional, precisamos pensar em como está sendo o seu posicionamento na rede social. Em tudo na vida, e não diferente no LinkedIn, você decide se portar de certa maneira: boa (agradável, respeitosa) ou ruim (negativismo, reclamador).

“O que mais se vê hoje no LinkedIn, infelizmente, são reclamações. Me parece que se tornou um canal para contar suas lamúrias, indignações, reclamações e tristezas”, contou a especialista.

Paula explicou que às vezes a pessoa fica indignada porque as vagas de emprego pedem inglês num nível de fluência; outra porque está participando de processo seletivos, mas não consegue avançar para a próxima etapa após a primeira entrevista; outros falam abertamente mal de empresas e profissionais. “E isso é uma péssima maneira de se posicionar”.

Também é comum vermos os criadores de polêmica. Me parece que a pessoa não tem como interagir na rede, e este é o único meio que encontra de se (mal) comunicar com o mercado. “Falar mal da empresa, do chefe, do mercado, enfim, do mundo não vai te dar a vaga”, ressalta a especialista.

Ela avisa que é preciso primeiramente entender, que estamos passando uma imagem ao mundo. Em segundo, precisamos entender que algumas coisas são como são, é o sistema. “Sim, grande parte das vagas hoje exigem inglês. O que vai lhe ajudar nesse caso, é começar a aprender o idioma, e não reclamar que agora as vagas pedem inglês. É apenas um exemplo, mas válido pra diversos questionamentos, se assim podemos chamar”.

Vamos às dicas:

– Mantenha seu perfil atualizado: contato de telefone e e-mail, e tenha uma foto profissional. A foto é importante, uma vez que perfis sem foto são considerados inseguros para uma conexão.

– Título do LinkedIn: esse é o primeiro campo a ser pesquisado quando de uma busca. Dessa forma, coloque sua área/cargo. Não coloque “em busca de recolocação”, pois geralmente as pesquisas são feitas por área e cargo. Por exemplo, se você assume um cargo de gestão na área logística, coloque de forme abrangente, para ser mais facilmente achado pelos Headhunters e Recrutadores: Gerente / Coordenador / Supervisor de Logística, Supply Chain, Suprimentos, Compras.

– Palavras chaves: em sua experiência e resumo profissional, coloque palavras chaves para a sua área e termos técnicos específicos de sua área de atuação, pois também é possível haverem buscas por essas palavras chaves, e assim, você será facilmente encontrado.

– Mantenha seu LinkedIn “clean”: não é necessário preencher todos os campos, e sim os campos importantes para sua área de atuação. Para cursos, por exemplo, coloque o título do curso e instituição, mas não é necessário colocar o ano destes, para que não fique muito poluído.

– Conexão: gere conexões, principalmente com pessoas que você vê maior probabiblidades de gerar contatos de emprego, como Gerentes de RH, Analistas de RH, Headhunters, Recrutadores de Consultorias de RH e gestores de sua área de atuação. Caso você tenha experiência específica num determinado segmento, também é interessante você ter em suas conexões pessoas que trabalhem em empresas desse segmento. Faça network com pessoas de sua área, com certeza o acréscimo de conhecimento de todos será um bom fator para o início ou continuidade de uma parceria.

– Grupos de interesse: siga empresas interessantes para você enquanto profissional (segmento, porte, nacionalidade), bem como Consultorias de RH, para que você esteja por dentro das vagas anunciadas.

– Idiomas: o LinkedIn tem um recurso em que você pode manter sua página em mais de um idioma. Então você pode escolher mante-lo em português e inglês, por exemplo. Se a pessoa que estiver visitando seu LinkedIn tiver como origem a lingua inglesa, verá seu perfil em inglês. Se a pessoa que estiver visitando seu LinkedIn tiver como origem a lingua portuguesa, verá seu perfil em português.

– Decida se portar de uma boa maneira, ser portador de boas notícias.

– Compartilhe artigos e assuntos interessantes, ou mesmo escreva seus próprios artigos, algo que vá contribuir e acrescentar.

– Compartilhe vagas de emprego, independente se você está empregado ou não. Isso ajudará outra pessoas, e mostrará que você não se importa apenas consigo mesmo.

– Curta atualizações e as comente, se fizerem algum sentido para você.

– Parabenize suas conexões pelas iniciativas, novos ou aniversário de emprego.

– Transmita otimismo e amor. O que eu chamo de amor é diferente do que algumas pessoas entendem por amor. Amor é tratar o outro bem, é ajudá-lo e apoia-lo, é guiar por um caminho que ele ainda não tinha conseguido visualizar sozinho. É somar com aquela pessoa.

