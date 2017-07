Quer fazer um curso gratuito de qualificação a distância? Inscrições terminam hoje

Os interessados em concorrer a uma vaga gratuita em cursos de qualificação profissional a distância têm até a meia-noite desta quarta-feira (5) para se inscrever. O Ministério da Educação (MEC) abriu 500 mil vagas dentro do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Oferta Voluntária. As inscrições devem ser feitas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec). As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Os cursos têm duração de 160 horas e são focados em áreas de atuação específicas. As aulas serão ministradas de julho a novembro, exclusivamente on-line. O Pronatec Oferta Voluntária é voltado para quem está cursando ou já concluiu o ensino médio, e também para quem já está no mercado e quer uma qualificação complementar. A idade mínima para participar dos cursos é 15 anos.

Nesta fase, são mais de 80 cursos oferecidos por instituições privadas de educação profissional e tecnológica, que se candidataram a oferecer os cursos de forma voluntária. Segundo o MEC, ainda este ano serão ofertadas mais vagas dentro do programa: pelo menos 500 mil em agosto e mais 500 mil em outubro.

Sabrina Craide

Agência Brasil