Quer estagiar? A Caixa tem seleção aberta para nível médio e superior

A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou por meio do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, mais três editais com abertura de processo seletivo simplificado, destinado a formação de cadastro de reserva para estagiários de nível médio e superior.

Os estudantes que queiram participar do estágio devem estar cursando o ensino médio ou ainda algum curso técnico integrado ao ensino médio nas áreas de Administração, Secretariado, Finanças, Informática ou Segurança do Trabalho; ou nível superior nas áreas de Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação ou Direito.

Podem se inscrever estudantes de nível médio que tenham idade mínima de 16 anos no momento da contratação e que estudem nos turnos matutino ou noturno do 1º ao penúltimo semestre e estudantes universitários que tenham idade mínima de 18 anos no momento da contratação e estejam cursando a partir do 5º semestre do respectivo curso.

As vagas são para cidades dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal.

O estudante em estágio receberá uma bolsa referente aos programa de estágio remunerado que será de R$ 500,00 para estágio de nível médio e de R$ 1.000,00 para superior, mais auxílio transporte no R$ 130,00 mensais, por jornada de trabalho de 5 horas diárias, 25 horas semanais.

Inscrições:

As inscrições serão realizadas gratuitamente no site do CIEE (www.ciee.org.br) a partir do dia 08 de agosto até as 23h59min do dia 22 de agosto de 2017.

Após a inscrição, os candidatos deverão realizar uma prova online com questões de língua portuguesa, matemática e informática entre outras disciplinas específicas da área. Cada questão deverá ser respondida em até dois minutos e para cada desconexão por qualquer motivo haverá uma anulação de questão.

O caderno de questões e o gabarito provisório serão publicados em 23 de agosto de 2017, no site – www.ciee.org.br.

Os selecionados na prova online serão convocados para entrevista na unidade respectiva escolhida no ato da inscrição.

Anexo: Edital CAIXA 2017 – Estágio nível médio

Leia mais:

FGTS: Lucro extra será de R$ 30 em média por conta, diz Caixa

Caixa oferece linha de crédito para produção de loteamentos

Caixa retoma linha de crédito mais barata para compra de imóveis no próximo ano