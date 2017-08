Quer castrar seu animal? Veja como agendar atendimento em Manaus

Cada pessoa poderá castrar e colocar o microchip em até 10 animais -foto: reprodução

No primeiro dia de atendimento exclusivo por telefone, o Centro de Controle de Zoonoses (CZZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou nesta quarta-feira, 30/8, 266 agendamentos para castração com microchipagem gratuita de cães e gatos. O número do Disque-Saúde é o 0800-280-8-280 e o atendimento é feito sempre em dias úteis, das 8h às 17h.

“Neste primeiro momento é natural que ocorra alguma demora em conseguir o atendimento porque muita gente quer garantir logo a castração de seu animal de estimação. Não há motivos para correria. O serviço estará disponível e deverá até ser ampliado com a contratação de mais três veterinários”, informou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A decisão de estabelecer o agendamento apenas por telefone foi para otimizar o serviço e o tempo de quem procura pelas ações do CCZ. O agendamento pelo Disque-Saúde é informatizado, sendo necessário informar dados do animal e, também, do proprietário como números do RG, CPF e endereço.

Leia também: Cobra de cinco metros mata cachorro pitbull em Novo Airão

Cada pessoa poderá castrar e colocar o microchip em até 10 animais, sendo um a cada 45 dias. Atualmente, são realizados 55 procedimentos por dia em cães e gatos.

Horário de chegada

Para a realização dos procedimentos na data e local agendados, o tutor deve observar o horário de chegada: no CCZ e na unidade móvel da zona Norte, às 7h; na unidade móvel da zona Leste, às 12h. A tolerância será de 30 minutos.

Procedimentos cirúrgicos

Os procedimentos cirúrgicos de castração e microchipagem são realizados em três zonas da cidade, somente para os residentes na capital. Na zona Leste, uma unidade móvel está disponível no estacionamento do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), no bairro São José. Na zona Norte, outra unidade móvel está no estacionamento da Escola Municipal Sulamita Pereira, na Cidade Nova 2. Na zona Oeste, na sede do CCZ, na avenida Brasil, ao lado do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), no bairro Compensa, são atendidos os moradores das zonas Sul e Centro-Sul também.

Requisitos

Para a castração o animal deve estar em jejum de seis horas e ter, no mínimo, seis meses de idade. Gatas podem ser castradas apenas 45 dias após dar cria e durante o cio. Cadelas apenas dois meses após dar cria e 30 dias após o cio. Em razão do risco cirúrgico, não podem ser realizadas cirurgias em animais com sarna, pulga, carrapato, tumor de testículo (macho), tumor de mama (fêmea), bem como em machos sem testículos.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

Leia mais:

Cirurgias em cães e gatos podem ser agendadas por telefone

Mais de 600 animais são deixados por mês no Centro de Zoonoses

Casal é ouvido por abandono de pit bull que devorou pinscher e 4 gatos