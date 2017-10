Quem quer pão? Tá quentinho: Dia Mundial do Pão abre degustação para o público

Em comemoração ao Dia mundial do Pão, festejado no dia 16, o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas (SINDPAM), promove de hoje até domingo, no Manauara Shopping, a distribuição e degustação de pães. O evento estará aberto ao público no mesmo horário de funcionamento do centro de compras, que é de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 21h. A ação acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e conta com mais de 80 associados e apoiadores de matéria-prima.

Todos os 85 associados do sindicato, estarão se revezando para atender o público nos três dias de evento com a coordenação do Senai. “Diariamente, mais de 16 mil pães serão distribuídos aos clientes do shopping, que poderão experimentar delícias de vários sabores, como os de açaí e tucumã, por exemplo”, afirmou o superintendente do Manauara Shopping, Fábio Deganutti.

Conforme o presidente do sindicato, Williams Barbosa, o amazonense consome, ao menos, 320 mil sacas de farinha de trigo, uma média de 28 quilos, por pessoa e emprega formalmente 1.460 trabalhadores. Ele se diz otimista com a estabilidade no preço do produto, que não é alterado há três anos. “O último aumento no valor do pão foi de 10% em abril de 2014, estamos há três anos sem mexer nos valores e queremos seguir assim até ano vem”. Até Dezembro de 2017, o setor pretende fechar com 3% de crescimento em todo o Brasil.

Com a área de panificação estável, a demanda por profissionais qualificados aumenta e gera procura por cursos profissionalizantes, não só em padaria, mas também também para confeitarias e pizzarias, como explica o professor de panificação há 26 anos, Francijander de Oliveira, que atua há 26 anos no Senai.“Sentimos um aumento na procura das pessoas por capacitação em todo o seguimento de panificação, até mesmo na parte e fabricação de pizzas, a área é extensa e o mercado exige que você saiba manusear as técnicas para se ter um bom produto”

De olho na movimentação do mercado nas festas de fim de ano, o presidente do Sindicato, Williams, observa ainda que praticamente todas as padarias já fabricam seus próprios panetones e salgados. Além disso, ele aponta o crescimento nas vendas dos pães de sanduíches e as versões goumert, que elevaram a distribuição deste tipo de produto.

O Amazonas é destaque com o preço mais baixo do Brasil, em média, o valor do pãozinho francês é de R$ 8, o quilo, enquanto em outras regiões como o sudeste ele pode chegar até R$ 13.

O pão francês

Apesar de ser conhecido desde os colonizadores, no Brasil, o pão começou a ser popular no século 19. Inicialmente eram escuros, enquanto que na Europa, eram de miolo branco e casca dourada. Calcula-se que o pão tenha surgido na Mesopotâmia juntamente com o cultivo do trigo. Os primeiros pães eram achatados, duros, secos e muitos amargos. Para ser ingerido, eram lavados várias vezes em água fervente e depois assado sobre pedras ou embaixo de cinzas. O produto tem, ao menos, 12 mil anos de existência e é fonte de vitaminas como as do gruo B, rico em cálcio, magnésio e fósforo. Seus principais ingredientes são farinha de trigo, água e fermento.

