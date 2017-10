Quem protege o inocente? O drama dos homens presos injustamente no Amazonas

“A Justiça nem sempre é justa”. Apesar de ouvirmos essa expressão quase que diariamente, nem sempre ela é lembrada na hora de incriminar. Falsas acusações e erros da polícia e do poder judiciário mostram que é comum pessoas inocentes sendo levadas ao cárcere ou vítimas de agressão pela ânsia da população em fazer Justiça com as próprias mãos. Mas, onde está o dever de proteger o inocente?

Essa proteção, que é direito de todo cidadão de bem, nem sempre é respeitada. Os amazonenses Francismar Bezerra da Cruz e Heberson Lima de Oliveira são exemplos disso. Os dois passaram os piores dias das suas vidas atrás das grades após terem “dedos apontados na cara” por crimes que não cometeram. Ambos foram denunciados por “estupros” de crianças.

Versão falsa

Na madrugada do último dia 12, o cozinheiro Francismar estava em casa com a família quando foi surpreendido pela sirene da polícia. Uma frase, que ele tenta esquecer até hoje, o fez ter calafrios: “Você está preso por estuprar uma menina de 12 anos”. O suposto crime teria ocorrido no Conjunto Jardim Paulista, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Francismar ficou quatro dias na prisão e conta que viveu momentos de terror já que estupradores têm “recepção calorosa” na cadeia. As pessoas que são presas por esse tipo de crime não têm vez nos presídios. Geralmente, os “Jacks”, como são conhecidos, são agredidos, estuprados e os primeiros a serem mortos numa rebelião por transgredirem o “código de ética” dos bandidos, que abominam a prática ilícita.

“Eu estava dormindo, a minha esposa foi quem atendeu os policias. Ela me chamou e quando cheguei na porta vi os policiais e a menina coberta com uma camisa. Um dos policias me colocou na frente da menina e perguntou se era eu o estuprador. Após a confirmação, os policias me levaram até a viatura”

Francismar foi libertado no último fim de semana após a menor confessar que mentiu para os pais e policiais.

Momentos na prisão

“Ali foi terrível. Existia dois medos na minha cabeça, a primeira de alguém tentar fazer algo com minha família e o segundo era o medo de entrar na cadeia. O medo de nunca mais voltar para os braços da minha família. Quando eu entrei, eu passei por uma sabatina muito cruel feita pelos próprios presos. Entretanto, depois eles acreditaram na minha inocência”, relatou o cozinheiro chorando.

Após 4 dias atrás das grades, a inocência de Francismar enfim foi comprovada. Mas isso só aconteceu dele ser encaminhado à audiência de custódia e ter a prisão temporária convertida em preventiva. Ele chegou a ser levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Ao ser confrontada com vídeos, a garota de 12 anos confirmou que no dia do suposto crime não foi à aula e apontou o cozinheiro como o autor do estupro para encobrir o “dia de amor” que teve como o namorado, que havia acabado de conhecer na internet.

Segundo o advogado de defesa do cozinheiro, André Duarte, a menina criou a história porque manteve relações sexuais com o namorado, de apenas 15 anos.

“Ao demorar para voltar para casa e os pais desconfiarem que ela não era mais virgem, a garota inventou que, ao sair de casa para ir à escola, foi abordada por dois homens. Eles teriam a ameaçado com uma faca e ela foi obrigada a entrar em um carro. Ela contou ainda que foi levada para uma casa desconhecida e teria sido estuprada por ele”, explicou o advogado.

Erro da Justiça

André afirma que seu cliente teve a liberdade roubada por um erro da Justiça amazonense, já que todos os atos (trâmites do inquérito policial aberto pela investigação) foram convalidados (tiveram a suposta verdade confirmada) pelo Estado. Segundo ele, os representantes poderiam ter evitado o constrangimento.

“Nós vamos tomar todas as medidas cabíveis, vamos ajuizar uma ação para reparar todos os danos que foram cometidos contra o Francismar. Acredito que isso ocorre em virtude da Lei, já que ela deixa passivo que a palavra da vítima seja praticamente absoluta. Mesmo quando as outras provas comprovam que há contradição na versão apresentada”, finalizou.

E como funciona então essa audiência de custódia?

O juiz plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas, Eliezer Fernandes Júnior, informou que a análise da Justiça é feita estritamente com base nas informações prestadas nos autos, no caso, os dados encaminhados pela autoridade policial.

A audiência de custódia é realizada para verificação dos pressupostos legais das prisões em flagrante, bem como da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares, conforme prevê a legislação vigente e resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Portanto, não cabe, em audiência de custódia, analisar o mérito do caso que gerou a prisão em flagrante. A mudança no depoimento da menor, durante plantão judicial, aconteceu dias depois da realização da audiência de custódia do referido investigado”

Houve ou não houve erro da polícia?

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Criança e ao Adolescente (Depca), o suspeito foi apresentado no local por policias militares da 16ª Cicom por estupro de vulnerável. Na ocasião, a delegada plantonista verificou os elementos da denúncia, juntamente com o exame de conjunção carnal, que constatou que a menina havia tido relações sexuais nas últimas horas.

“A vítima estava lesionada e, ainda, realizou o reconhecimento do autor. Todas as formalidades foram atendidas na ocasião do flagrante, todas as garantias constitucionais foram observadas. No último domingo (14), a adolescente foi até a delegacia especializada e prestou outro depoimento, apresentando uma nova versão do relato registrado anteriormente”, diz a nota enviada pela Polícia Civil à reportagem.

A polícia informou ainda que o Inquérito Policial (IP) não possui a possibilidade de contradição em ampla defesa, já que foram observados todos os requisitos necessários. O novo depoimento foi levado à conhecimento da Justiça, onde serviu como elemento para a revogação da prisão preventiva de Francismar.

Punição para mentira é…

De imediato, o juiz Eliezer Fernandes Júnior determinou a revogação da prisão preventiva de Francismar. A garota foi encaminhada à delegacia. O namorado também foi ouvido já que manteve relações sexuais com ela. A adolescente vai responder por denúncia caluniosa.

Para a presidente da Comissão de apoio as vítimas de violência da OAB- AM, Natividade Maia, atitudes como essa acabam levando ao descrédito as verdadeiras vítimas de estupro.

“É lamentável esse episódio pelos dois aspectos. Primeiro porque um inocente foi constrangido e submetido à violência moral por conta de uma falsa acusação. Há um problema ainda maior já que as verdadeiras vítimas de estrupo e violência acabam tendo a sua credibilidade fragilizada com situações como essa. As pessoas começam a duvidar da acusação” disse a presidente.

E quando ninguém volta atrás?

Casos como o de Francismar acontecem todos os dias pelo mundo. No Amazonas não é diferente. Há quem lembre do pedreiro Heberson Lima de Oliveira. O amazonense ficou preso por 3 anos por um crime que não cometeu. Ele foi estuprado diversas vezes por 60 detentos e contraiu Aids dentro da prisão.

O caso ocorreu em Manaus no dia 5 de novembro de 2003. Heberson foi preso acusado de estuprar uma menina de 9 anos, no bairro Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus. Apenas depois de ficar três anos em cárcere, o pedreiro conseguiu comprovar a sua inocência. O caso dele é um dos mais conhecidos na história de inocentes presos do país.

Na época, a delegada fez o pedido de prisão baseada apenas na indicação feita pelo pai da menina, mas depois a investigação comprovou que outro homem cometeu o crime.

“Morri quando me fizeram pagar pelo que não fiz”, declarou na época.

Sem reparação

A reportagem tentou contato com Heberson, porém não obteve sucesso. O pedreiro luta na Justiça para obter uma indenização de R$ 170.856 mil por danos materiais e morais. Na ocasião, a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas considerou a quantia alta demais. Até o início deste ano passado, Heberson não havia recebido qualquer ressarcimento pelo erro.

Justiça com as próprias mãos pode levar ao erro

Muitos casos como esses acabam em agressão e até em mortes. Um deles que ganhou grande repercussão na mídia local aconteceu em abril deste ano, quando um homem, de 56 anos, morreu após ser linchado na avenida Mandi, no Distrito Industrial, ao ser acusado de estuprar uma menor de idade.

De acordo com o cientista social Luís Antônio Nascimento, a frequência de linchamentos, ocorridos na cidade nos últimos tempos, expressa a ruptura do “tecido social”. Ele afirma que nesses casos, a sociedade demonstra que tem dificuldades em resolver os problemas de maneira civilizada. Por outro lado, existe a questão da descrença no poder judiciário e na polícia.

“As pessoas não acreditam mais que esses órgãos públicos consigam resolver os problemas, tamanho é o índice de casos que ocorrem. Você tem um linchamento e em questões de minutos há várias imagens circulando nas mídias sociais. A sociedade perde a capacidade de se reinventar em busca da Justiça, quando toma esse tipo de atitude. Isso é uma desagregação social. A função da Justiça é justamente tirar das mãos das pessoas o poder de fazer valer a Lei com as próprias mãos. O agredido vira culpado por estar sendo agredido, não porque cometeu algo”, disse o cientista.

Nascimento ressaltou que a sociedade precisa combater esse tipo de situação, porém sem usar a violência. É preciso repactuar as relações sociais que privilegiam o diálogo e a mediação em lugar da agressão.

