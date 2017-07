‘Quem nasce na dificuldade está preparado para governar’, diz cabeleireiro que concorre ao governo do AM

Candidato aposta na sua trajetória para encontrar eco entre o eleitorado do Estado – fotos: Marcio Melo

Desconhecido da grande massa, o cabeleireiro Jardel Nogueira vê na eleição suplementar a oportunidade para massificar seu nome entre o eleitorado. Último candidato a apresentar seu nome à disputa majoritária, ele garante que, se eleito, vai tirar o Amazonas do isolamento por meio do megaprojeto “Ponte de Safena”, que pretende ligar o Estado ao resto do país por meio das rodovias federais 174 (AM) e 163 (PA). Filiado ao PPL, ele já passou por outros quatro partidos e já disputou as últimas quatro eleições para vereador e deputado estadual.

EM TEMPO – Até 24 de junho, o senhor era um total desconhecido da grande massa, mas já disputou as últimas quatro eleições para cargos proporcionais, tendo uma média de 1,5 mil votos. De onde vieram esses votos?

Jardel Nogueira – Além de administrar meus salões e atender clientes quando sou solicitado, ainda faço um trabalho social junto à comunidade. Bairros, entidades e igrejas entram em contato comigo para que eu ofereça gratuitamente o curso de cabeleireiro para alguém de suas comunidades. Capacito uma pessoa, que repassa esses ensinamentos para quem quer aprender uma profissão. Quando a pessoa aprende a cortar cabelo, ela pode abrir o próprio negócio, posteriormente fazer uma faculdade e se estabilizar na carreira que desejar. Nessa prestação de serviço à comunidade, já ajudei mais de mil pessoas a terem uma profissão. Além disso, meus amigos e clientes já comentam que eu surgi como uma opção de voto.

Jardel garante que, se eleito, vai tirar o Amazonas do isolamento por meio do megaprojeto “Ponte de Safena”

EM TEMPO – É a primeira vez que o senhor entra numa disputa majoritária. Caso eleito, como vai ser a administração do Jardel Nogueira?

JN – Fui criado no bairro da Compensa (Zona Oeste) e sempre trabalhei. Há 15 anos, inaugurei meu primeiro salão no Parque das Laranjeiras (Zona Centro-Sul). Nunca tive um emprego formal, sempre fui autônomo. Capinei quintal, lavei carro e passei a cortar cabelo informalmente, porque foi uma atividade que aprendi sozinho, e acredito que uma profissão pode mudar a vida de uma pessoa. Comecei cobrando R$ 5 e hoje o valor é R$ 10. Além disso, fui radialista em rádio comunitária, concluí um curso técnico em mecânica e não cheguei a finalizar o curso de direito. Para mim, o desemprego é um dos principais problemas que maltratam a população. Quem nasce na dificuldade, está preparado para governar. Quem sabe administrar com pouco, sabe administrar com muito.

EM TEMPO – O PPL é o quinto partido a que o senhor está filiado. Como surgiu esse interesse pela política partidária?

JN – Antes de ser do PPL, já fui do PT, PSL, PTC e DEM. Eu me filiei ao PPL porque era mais fácil de me eleger em um partido político pequeno. Já tinha planos para me candidatar na eleição para governo, em 2018, mas como foi decidido pela cassação do ex-governador José Melo (Pros), tivemos que agilizar nossa campanha por conta da oportunidade que apareceu. E eu acredito que, agora, o Amazonas me enxerga como uma boa opção. Fui candidato a vereador nos anos de 2008, 2012 e 2016 e em 2010, tive, aproximadamente, 1,7 mil votos para deputado estadual. Isso levando em consideração que não tinha recurso para fazer campanha pela cidade e interior, fazendo campanha somente nos bairros Parque Dez e Parque das Laranjeiras.

Para Jardel o desemprego é um dos principais problemas que maltratam a população

EM TEMPO – O senhor ressaltou que apareceu a oportunidade de disputar esse pleito. O senhor se vê como uma alternativa que vai arrancar os votos de protesto dos eleitores?

JN – Eu acredito que sim, porque a população trabalhadora deseja votar em um representante que vem da classe de trabalhadores. A costureira, o mototaxista, o flanelinha, o cabeleireiro pode me enxergar como alguém com os mesmos interesses deles, de ajudar o povo e melhorar a situação do Estado. Essas pessoas não tinham candidato e agora têm, porque se identificam com o meu trabalho e a minha trajetória. Eu tenho amigos empresários e comerciantes que já falaram que darão o voto deles para mim.

EM TEMPO – Uma de suas principais propostas de governo na infraestrutura é ligar o Amazonas ao resto do país por meio das BRs 174 (Manaus-Boa Vista) e 163, no Pará. O senhor poderia explicar melhor esse projeto?

JN – Com essa estrada, a economia do Estado do Amazonas será potencializada e esse projeto é simples e ousado. Nomeado como “Ponte de Safena”, por dar vida ao Amazonas, Estado considerado o “coração” do Brasil, o projeto custará R$ 6 bilhões e levará cerca de 4 a 6 anos para ser concluído. A rodovia vai cortar os municípios amazonenses de Itacoatiara, Urucurituba, Maués e Aveiro, no Pará, e, de lá, o amazonense poderá seguir para qualquer destino brasileiro. Será um canal de escoamento e de libertação, já que no Amazonas só saímos por meio de avião. Essa estrada irá possibilizar a realização de sonhos e trará desenvolvimento para o Estado. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara Municipal de Itacoatiara, para que sejam realizados os estudos iniciais para possível implantação na cidade.

EM TEMPO – Esse seu projeto de infraestrutura é bem ousado, levando em consideração que esse mandato-tampão é de menos de 15 meses. Em vista disso, o senhor cogita, caso eleito, uma candidatura à reeleição?

JN – Sim, já pensamos em uma reeleição. A fase executiva dele durará cerca de 1 ano e meio, e nos próximos anos, caso seja reeleito, seria dado continuidade à finalização do plano. Essa iniciativa é simples e audaciosa. Mas, não é somente isso que falta para o Amazonas. O Estado precisa ainda investir na educação, saúde, cultura e segurança, esta última que está precária. Acredito que todo comerciante e empresário, como eu, já foi vítima da insegurança. E isso parte muitas vezes de dentro dos presídios. Por isso, é necessário apoiar a educação e ressocialização dos detentos.

