Quem divulgou resultado da eleição antes do final do pleito pode ser multado em R$ 53 mil a R$ 106 mil, diz TSE

Quem divulgou pesquisa de boca de urna antecipada antes da finalização do pleito por meio de veículos de comunicação ou até mesmo via sites de rede social, poderá ser punido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pagar multa de R$ 53 mil até R$ 106 mil.

Em Manaus, muitas foram as divulgações de supostos resultados de pesquisas boca de urna, durante a eleição no segundo turno, realizado no último domingo (30) que, se chegarem ao Ministério Público Federal (MPF), serão devidamente apuradas, conforme afirmou o representante da instituição com assento no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), procurador federal Victor Riccely.

“Qualquer cidadão pode encaminhar a denúncia ao Ministério Público Eleitoral. Feita a denúncia, ela será devidamente apurada”, afirmou o procurador. “É um fato que a legislação eleitoral trata de forma bem contundente, dá uma pena alta porque é uma situação que tem a capacidade de mudar o resultado do pleito”, observou.

O presidente do pleito de Manaus de 2016, juiz Marcelo Vieira, disse que antecipar divulgação de resultado de pesquisa, no dia da votação, é ilegal e se configura como uma propaganda sem crédito. “Impossível ter um resultado de pesquisa, se a urna ainda está aberta. Mas, infelizmente não temos como evitar que saiam em um dia como hoje (30), porque não dá para tirar do ar as páginas de sites”, disse.

O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal, segundo o juiz, podem apurar casos de divulgação de resultado de pesquisa boca de urna antecipada. “A própria pesquisa registrada precisa ser impugnada para ter algum tipo de manifestação do TRE. Infelizmente ficamos de mãos atadas. A única coisa que podemos fazer é divulgar apenas que elas [a pesquisa] não têm legalidade. A PF e MP podem averiguar a origem. Mas, mesmo que tivesse tempo hábil seria difícil de tolir esse tipo de propaganda”, observou.

Para ter validade, o juiz explicou que a pesquisa tem que estar previamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com dez dias de antecedência ao dia do pleito. Após o registro eletrônico, independentemente da fórmula usada para pesquisa, o resultado só pode ser divulgado após o fechamento das urnas, às 17h. “É um registro feito eletronicamente no site do TSE. Não é da competência nossa, esse tipo controle”, explicou.

Emerson Quaresma

Jornal EM TEMPO