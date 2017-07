Os crimes virtuais cometidos através da internet são cada vez mais comuns. Uma pesquisa divulgada pela Norton Cybersecurity Insights, relativo a 2016, revela que o Brasil está entre os países onde se registra atividades de crimes cibernéticos no mundo, ficando em quarto lugar no ranking mundial.

De acordo com o Advogado e mestre em direito constitucional, Acram Isper, apesar de parecer sinônimos, os crimes virtuais contra a honra possuem algumas diferenças e os mais praticados são de calúnia, difamação, Injúria, falsa identidade e ameaça.

“Todos estão previstos no código penal brasileiro, como por exemplo o crime de calúnia que é o artigo 138 do Código Penal, a infração ocorre quando uma pessoa acusa alguém falsamente de ter cometido um crime. A pena é de seis meses a dois anos. Outro comum na internet é o de falsa identidade que também está previsto no artigo 307 do Código Penal um exemplo desse crime é quando uma pessoa faz um perfil fake para causar dano à imagem de alguém isso pode levar a três meses a um ano de detenção, “explicou o advogado.

Para a Psicóloga, Shyrllene Soares, as pessoas que praticam crimes virtuais geralmente possuem transtorno de personalidade uma conduta antissocial e perversa Shyrllene explicou também que esses tipos de transtornos contribuem para as práticas destes crimes. E isso pode ser considerado como violência psicológica para quem é vítima desses crimes virtuais.

“A internet facilita capitação e propagação de qualquer informação. Então ela pode ajudar alguém a divulgar uma grande ideia ou fazer mal para muitas pessoas por ser um recurso poderoso de informação. Sobre a violência todo e qualquer movimento que cause traumas psicológicos é considerado uma agressão,” disse a psicóloga.

O Brasil ocupa lugar de destaque no cenário global de cibercrimes. Em 2016, 42,4 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais. Em comparação com 2015, houve um aumento de 10% no número de ataques digitais. Segundo dados da Norton, provedora global de soluções de segurança cibernética.

O Advogado ressalta, quem cria um perfil falso no facebook está praticando o crime de Cyberbullying. Essa inflação se enquadra em ofensas e ameaças, feitos em redes sociais ou aplicativos de celulares onde pessoas no anonimato causam sérios problemas para as suas vítimas. Estes crimes, mesmo cometidos pela Internet, devem ser denunciados pela vítima na delegacia mais próxima da residência ou em uma delegacia especializada em crimes cibernéticos.

