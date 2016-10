Queiroz diz que chega ao fim da eleição de cabeça erguida, “na certeza do dever cumprido”

O candidato Professor Queiroz (PSOL) votou por volta das 9h30, na seção 670, na Escola Reinaldo Thompson, localizada na rua Presidente Medson, bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ele estava acompanhado da vice, Taly Nayandra (PCB).

Queiroz chegou ao local por volta das 9h25 e aguardou na fila juntamente com os outros eleitores “Sou uma pessoa como outra qualquer e por isso estou na fila aguardando, chego aqui com a clareza de dever cumprido. Recebemos uma missão e enfrentamos pessoas ricas e poderosas, mas chegamos até aqui de cabeça erguida. Estou com o coração e cabeça leve, vou aguardar o resultado na minha casa”, disse o candidato.

O candidato também informou que, se houver segundo turno, não apoiará Arthur, Marcelo e Serafim, mas acredita que haverá surpresa nas urnas.

Após concluir a votação, Queiroz seguiu para a Escola Dom Luís Vieira, bairro Novo Aleixo, onde a vice irá votar. De lá, eles seguiram para o QG do partido, no Studio R7, bairro Compensa, Zona Oeste, onde acompanharam a apuração.

Por Isacc Sharlon