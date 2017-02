Queda de ‘satélite’ do Google assusta moradores do interior do AM

Um balão do Projeto Loon, desenvolvido pela multinacional estadunidense Google, foi encontrado em uma área de mata na comunidade rural Açu Puranga, no município de Autazes, no interior do Amazonas (a 108 km de Manaus).

O aparelho não deixou ninguém ferido durante a queda, mas chamou atenção dos moradores da comunidade por causa do tamanho e pela aparência de satélite ou de uma dessas tecnologias espaciais que só vemos em filmes de ficção científica.

Na verdade, o balão faz parte de um projeto que leva internet a áreas rurais e remotas pela terra inteira. Os protótipos do “Loon” flutuam a quase 20 mil metros do solo, na estratosfera, e oferecem internet com velocidade 3G.

Um caso parecido aconteceu no interior do Piauí há 10 dias. O Google deve enviar uma equipe especializada para retirar o objeto do local.

