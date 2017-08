Que tal visitar o Museu da Amazônia à noite? Programação acontece neste sábado

Pôr do sol na torre e caminhada noturna na floresta do Musa acontece neste sábado (19) – Vanessa Gama/Musa

Pela primeira vez o Museu da Amazônia, o “Musa”, promove um percurso noturno nas trilhas. A programação será neste sábado (19) e começa às 17h com a contemplação do pôr do sol do alto da torre de observação. São 42 metros de altura com visão privilegiada do topo das árvores. Depois será feita a caminhada com instrutores pelas trilhas do Musa. Uma oportunidade única de conhecer mais sobre a floresta, seus sons e os hábitos de muitos animais à noite.

Para participar é preciso fazer agendamento. As vagas são limitadas e é necessário que todos usem roupas adequadas para a atividade. O participante deve vir com calça comprida, camisa de manga longa, sapato fechado (tênis ou bota), boné ou chapéu, além de usar repelente e trazer uma lanterna (de mão ou de cabeça). Esses materiais não serão oferecidos pelo Musa. Esta programação está aberta apenas para maiores de 18 anos.

Quando? 19/08 (sábado)

Onde? Museu da Amazônia, avenida Margarita (antiga Uirapuru), s/n, bairro Cidade de Deus, Zona Oeste.

Programação

17h00 – subida na torre de observação para contemplação do pôr do sol;

18h30- Instruções para a caminhada noturna;

18h30 às 20h00 – Caminhada nas trilhas do Museu da Amazônia.

Inscrições

(92) 3582-3188 / (92) 99280-4205 / [email protected] org.br;

Valor: R$ 80,00 por pessoa.

Vestimentas e equipamentos necessários

– Calça comprida;

– Camisa de manga longa;

– Sapato fechado (tênis ou bota);

– Boné ou chapéu;

– Lanternas (de mão ou de cabeça);

– Repelente.

