Quatro são presos após arrastão no bairro Adrianópolis

Os suspeitos estavam assaltando estudantes e pessoas que estavam a caminho do trabalho | Fotos: Daniel Landazuri

Após uma série de assaltos na avenida Umberto Calderaro, antiga Paraíba, bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (27), quatro homens foram presos pela Polícia Militar. Identificados como Cristian da Silva Ribeiro, William Félix, Alan Branco e Brando Matheus, os homens foram detidos com celulares e bolsas roubadas. Com eles, também foi encontrado um simulacro (arma de brinquedo), usado para ameaçar as vítimas.

Conforme o tenente Dimas, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais faziam patrulhamento no local, quando avistaram um veículo modelo corsa verde e placa JXW 4140, em atitude suspeita. No momento em que os policiais solicitaram que o veículo parasse, os suspeitos tentaram fuga, em alta velocidade.

O veículo foi guinchado e levado para Delegacia

“Começamos a perseguição e efetuamos a prisão dos elementos. Verificamos que o carro consta com restrição de roubo. No veículo foram encontrados objetos roubados. Aproximadamente três vítimas identificaram os homens como assaltantes”, informou.

Segundo a polícia militar, os suspeitos vinham assaltando estudantes e pessoas, a caminho do trabalho, no início da manhã.

O carro em que eles estavam foi rebocado por um guincho e os homens foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por roubo majorado.

Ana Sena

EM TEMPO