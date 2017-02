Quatro pessoas são soterradas e duas morrem após barranco ceder em Manacapuru

Quatro pessoas de uma mesma família foram soterradas em um deslizamento de barranco em Manacapuru (distante 68 km de Manaus), na noite de sexta-feira (24), por volta das 23h. De acordo com os bombeiros, duas vítimas morreram, sendo um idoso de 70 anos e uma criança de três,

O caso ocorreu em local conhecido como Baixada Fluminense, no bairro Terra Preta. Os bombeiros foram acionados assim que aconteceu o deslizamento e as buscas continuaram até as primeiras horas deste sábado (25).

Quatro pessoas de uma mesma família estavam na residência no momento do incidente. Moradores da Baixada Fluminense acordaram com o barulho do deslizamento e ajudaram a equipe dos bombeiros a resgatar as vítimas.

As outras duas pessoas, sendo um mulher e outra criança de 3 anos, que ficaram parcialmente soterradas, foram resgatadas e levadas para o hospital do município. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas. O Instituto Medico Legal (IML) fará a remoção dos corpos para Manaus.

Bruna Souza

EM TEMPO