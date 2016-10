Quatro pessoas são mortas a tiros na AM-010; corpos estavam dentro de casa

Quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, foram encontrados mortos na manhã desta terça-feira (25), dentro de uma casa, localizada no quilômetro 45, da AM-10, rodovia que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Instituto Médico Legal (IML) foi para o local da ocorrência.

Segundo informações preliminares, as quatros pessoas, que até o momento não tiveram os nomes divulgados, foram mortos a tiros.

As duas mulheres foram encontradas juntas em cima de cama. O um dos homens estava em outra cama e a quarta vítima foi encontrada jogada no chão do imóvel.

Mais informações em instantes