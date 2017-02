Quatro pessoas são baleadas em Iranduba

Quatro pessoas foram baleadas, por volta do meio-dia, deste sábado (25), no município de Iranduba (a 27 KM de Manaus). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito de efetuar os disparos é um homem identificado apenas como ‘Kelvin’. Os detalhes sobre o motivo do crime não foram revelados.

Na ocorrência, que foi atendida por uma viatura da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os policiais foram informados que um homem estava atirando no bairro Morada do Sol. No local, os policiais tiveram conhecimento sobre ‘Kelvin’ e que ele estava munido de uma arma de fogo, calibre 380. A identificação foi possível devido às cápsulas encontradas no local.

Durante a apuração, a PM identificou as vítimas: Francisco Carlos Lima da Silva, 22, que levou um tiro na perna direita; Deyziele Custódio de Sousa, 23, atingida com um tiro no joelho esquerdo; Abraão da Silva Gonzaga, 24, que levou um tiro no pé direito e Washington Ferreira Gonzaga, 19, que foi atingindo com um tiro no abdômen.

Ainda conforme a 8ª CIPM, primeiramente, as quatro pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional Hilda Freire, em Iranduba, mas depois foram transferidas para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, em Manaus.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Manoela Moura

EM TEMPO