Quatro pessoas são baleadas em bar na Cidade Nova

Juana Dark Oliveira da Silva e Silva, 30, Dorinice Oliveira Freitas, 34, Domingos Sávio Alves Santana, 34, e Micael Carvalho Miranda, 37, foram baleadas na noite da última quinta-feira (27) durante uma tentativa de homicídio em um bar, que segundo a polícia fica localizado na rotatória no final da avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Os quatro foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro Platão Araújo, Zona Leste, onde foram submetidos a atendimento médico.

Segundo a polícia, os alvos dos atiradores eram outros dois homens que consumiam bebidas alcoólicas no bar e não foram baleados.

De acordo com os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens que chegaram andando no local, armados com dois revólveres, se aproximaram do bar e efetuaram aproximadamente sete disparos contra os populares que bebiam no local.

Durante o tiroteio, Joana Dark foi alvejada com um tiro na perna direita, Dorenice com dois tiros na perna direita, Domingos com um tiro no braço esquerdo e Micael com um tiro na barriga. Após os disparos, os suspeitos fugiram correndo.

Ainda segundo os policiais militares, a tentativa de homicídio se tratou de um acerto de contas entre traficantes rivais, no entanto, os dois homens que eram alvos dos atiradores conseguiram fugir. Todas as vítimas passaram por procedimentos médicos e somente Micael segue internado na unidade hospitalar.

O caso foi registrado no 27o Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ana Sena

EM TEMPO