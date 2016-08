Quatro pessoas ficam feridas em colisão entre carro e ônibus, na Zona Centro-Sul

Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas em uma colisão entre um carro modelo Palio, de cor prata e placa JWR- 5438, e um ônibus da linha 423, no início da tarde desta terça-feira (30). O acidente ocorreu por volta do meio-dia, na avenida Visconde Porto Seguro, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), as vítimas, que estavam no Palio, são Isabela Souza de Oliveira, 15, Edgar Souza de Oliveira, 11, Beatriz Souza de Oliveira, 12, e a condutora do veículo, Sara Souza de Oliveira.

Os quatro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. O estado das vítimas não foi informado.

De acordo com a perícia da Polícia Civil (PC), o veículo ia atravessar o cruzamento quando o ônibus acabou colidindo com o carro. Com a batida, o Palio rodopiu e acabou se chocando contra uma árvore.

O caso foi registado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por equipe EM TEMPO Online