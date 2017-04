Quatro pessoas desaparecem após embarcação naufragar em Itacoatira

Pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas após uma embarcação naufragar nas proximidades do município de Itacoatiara (distante 175km de Manaus). A informação foi confirmada pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) que, até às 12h desta quarta (19), não tinha outros detalhes.

Ainda de acordo com a assessoria do órgão, a canoa tinha 12 pessoas, todas de Manaus, e se dirigia à uma comunidade indígena da região, a ‘Menino Jesus da Correnteza’, próxima à vila de Novo Remanso. A embarcação estava sendo conduzida por uma rabeta.

As pessoas desaparecidas foram identificadas como Francilene Andrade da Cruz, 19, grávida de três meses; Joel da Cruz Amazonas, 20; Lucas Silva Fernandes, de idade não informada; e Nilton Antonio da Silva dos Anjos, 23.

Além da equipe do município, a ação de busca e resgate terá apoio dos bombeiros da capital. A solicitação da ocorrência foi feita ao CBMAM pela secretaria da Defesa Civil do Município.

Rosianne Couto

EM TEMPO