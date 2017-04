Quatro mulheres tentam entrar com celular e drogas no CDPM

Durante o último domingo (16), quatro visitantes foram flagradas com drogas e um aparelho celular no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Ana Cristina da Silva Costa, companheira do interno Daniel Gomes de Souza, foi flagrada nos procedimentos de revista com uma porção de entorpecente.

Luciene Prestes Costa, companheira do interno Rosiney Ferreira Pinheiro, portava um celular em suas partes íntimas. Samara Vieira de Souza, amiga do interno Marleson José Miranda Viana, estava com uma porção de entorpecente escondida em suas partes íntimas.

Érica de Castro Pinheiro, companheira do presidiário Jeferson da Silva Ramos, tentou passar pelo procedimento de revista com uma porção de entorpecente.

As quatro mulheres foram encaminhadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia (19º DIP) para os procedimentos de flagrante.

