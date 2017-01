Quatro mortes são registradas nas últimas horas em Manaus

Segundo os registros do Instituto Médico Legal (IML), quatro crimes foram registrados entre a noite de sexta-feira (20) e madrugada deste sábado (21). Duas vítimas foram mortas a tiros nos bairros Tancredo Neves e Colônia Santo Antônio, Zonas Leste e Norte, respectivamente, e uma à facada no Puraquequara. O último caso foi de um homem suspeito de cometer um estupro que foi morto após ser espancado.

O primeiro crime ocorreu na rua Marechal Hermes, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte, onde Kaik Silva Pontes, 20, foi alvejado com dois tiros. O segundo caso, por sua vez, vitimou José Freitas de Oliveira, 29, que foi executado com quatro tiros na cabeça, na rua Apurinã, bairro Tancredo Neves, Zona Leste. A vítima estava com um amigo identificado como Célio Roberto que foi alvejado com dois tiros nas costas. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Ainda na madrugada deste sábado, um idoso identificado como Josias Santos Palheta,70, foi morto com uma facada no peito, na rua Boa Vista, bairro Puraquequara, Zona Leste. Já o ajudante de pedreiro Luami Brandão da Costa, 22, foi espancado até a morte, na noite desta sexta-feira (20), por volta das 20h, na rua Evandi Américo Comarela, bairro Nova Vitória, Zona Leste.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu depois de dar entrada na unidade de saúde.

Ana Sena

EM TEMPO